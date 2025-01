Ministerie GMN: Nieuwe corona-booster beschikbaar voor risicogroepen

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft vandaag laten weten dat er vanaf maandag een nieuwe COVID-19 booster-vaccinatie beschikbaar is. Het gaat om het omikron JN.1-vaccin. Dat is vanaf 6 januari beschikbaar voor risicogroepen. Dat zijn mensen van 60 jaar of ouder, maar ook jongere mensen die door hun huisarts worden geadviseerd de griepprik te halen, obesitas hebben of een mentale beperking. Verder gaat het om mensen met een hoog medisch risico, zorgverleners die direct contact hebben met patiënten en personen in zorginstellingen. Iedereen die behoort tot de risicogroep en de booster wil ontvangen, kan terecht bij de afdeling Infectieziektebestrijding van de Dienst Openbare Gezondheidszorg Curaçao aan de Piscaderweg 49, Zakito. Dat kan van maandag tot en met donderdag

De tijden waarop de prik kan worden gehaald: ’s ochtends tussen 8 en 11 uur en ’s middags tussen half 2 en 4 uur. Er moet een minimale periode van 3 maanden zijn verstreken sinds de laatste COVID-19 vaccinatie en de huidige booster. Er moet minimaal 3 maanden zijn verstreken tussen een positieve COVID-19-test en de huidige booster. Er is geen wachttijd vereist tussen de griepprik en het COVID-19 vaccin.