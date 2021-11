Minister VVRP woest op stichting ProMo na beroep tegen bouw hotel

Minister van VVRP Charles Cooper is woest op stichting Pro Monumento (ProMo). In een bericht op Facebook zegt de minister dat de stichting Curaçaoënaars geen baan gunt en roept hij op zijn bericht te delen. ProMo heeft onlangs een beroepschrift ingediend bij het Gerecht in eerste aanleg tegen de regering en minister wegens de plannen om een Majestic Hotel & Residence te bouwen in Punda. De stichting is naar eigen zeggen niet tegen de bouw van het gebouw. De huidige plannen zouden echter niet voldoen aan het Eilandelijk Ontwikkelingsplan en brengen de status van de stad op de Werelderfgoedlijst van Unesco in gevaar.