Luchtvaartmaatschappij Caribbean Airlines gaat weer vliegen tussen Trinidad en Tobago en Curaçao. Zo meldt luchtvaartnieuws.nl. De vluchten worden vanaf 3 december twee keer per week uitgevoerd met een Boeing 737-800. Op Trinidad kunnen reizigers overstappen naar andere bestemmingen in de Cariben, de VS, Engeland en Venezuela.