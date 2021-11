Ex-voetballers gehoord over online casino op Curaçao

Wesley Sneijder en Dirk Kuijt zijn volgens Nederlandse media gehoord door de politie over hun betrokkenheid bij online casino Edobet. Sneijder zou garant hebben gestaan voor een gokker die uiteindelijk niet kon betalen, wat op een misverstand berustte en Kuijt zou anoniem en puur voor eigen plezier bij Edobet hebben gespeeld via het account van een kennis. Edobet had een licentie via een bedrijf op Curaçao en zou betrokken zijn bij de drugszaak Taxus. De zaak Taxus draait om Piet S. die verdacht wordt van het leidinggeven aan een criminele organisatie. Uit onderzoek van de Nederlandse politie is naar voren gekomen dat zijn organisatie gebruik maakte van Edobet om winsten uit de drugshandel wit te wassen.