Ministerie Buitenlandse Zaken: visumbeleid Cariben in orde

Het gaat goed met de verlening van visa in Caribisch Nederland. Uit een onafhankelijk onderzoek in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken is gebleken dat er weinig problemen optreden. Toch zijn er aanbevelingen die het ministerie de komende maanden met de Caribische landen gaat bespreken. Het gaat om samenwerking op het gebied van dienstverlening en de toegang tot elkaars systemen om de registratie van onder andere ontheffingen te versnellen.