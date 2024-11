Ministerie: CMC trekt kort geding plotseling in

Het Curaçao Medical Center heeft een kort geding tegen het Land, de Inspectie Volksgezondheid, de Inspecteur Volksgezondheid en de zoon van een overleden patiënte onverwacht ingetrokken. Dat laat het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur vandaag weten. Dit gebeurde nadat de Inspectie vrijwillig kopieën van twee zakelijke rapporten had verstrekt, een tape had laten beluisteren en medewerking aan een second opinion toezegde. De zaak heeft te maken met een lopende bodemprocedure en een hoger beroep bij het Medisch Tuchtcollege van de familie van een overleden patiënte tegen CMC. Volgens de Inspectie is de patiënte overleden doordat een verpleegkundige een fout had gemaakt. Het CMC is het daar niet mee eens.

Hoewel de materialen op het punt stonden om verzonden te worden naar een laboratorium in Nederland dat door partijen samen was uitgekozen, besloot het CMC onverwachts geen onderzoek meer te willen uitvoeren en het kortgeding in te trekken. De rechter zal nu dus ook geen uitspraak meer doen over de eis van het CMC om kopieën te ontvangen van verklaringen die de werknemers hebben gegeven rondom het overlijden van de patiënte.