Suriname uitgeschakeld in Nations League na ruime nederlaag in Canada

Suriname is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van de CONCACAF Nations League. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo moest een 0-1 nederlaag goedmaken in en tegen Canada, maar verloor met nog ruimere cijfers: 3-0. Bij rust stonden de Surinamers al met 2-0 achter, door doelpunten van Lille-spits Jonathan David en Jacob Shaffelburg van Nashville SC. Bij de tweede treffer ging keeper Etienne Vaessen niet helemaal vrijuit. De keeper van FC Groningen kwam ver zijn doel uit, maar werd door zijn benen gespeeld door Shaffelburg. Na rust besliste diezelfde Shaffelburg de wedstrijd definitief.

Canada gaat door naar de halve finale van de Nations League. Daar is Mexico één van de mogelijke tegenstanders. De Mexicanen wonnen afgelopen nacht met 4-0 van Honduras en maakten daarmee de 2-0 uitnederlaag goed. Oud-Ajacied Jorge Sánchez nam als invaller de derde treffer voor zijn rekening. De overige halve finalisten zijn de Verenigde Staten en Panama.