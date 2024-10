Ministerie komt met plan om overpopulatie van honden en katten aan te pakken

Het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu noemt de overpopulatie van honden en katten een groot probleem op Curaçao. Dit komt volgens het ministerie onder meer doordat dieren niet tijdig gesteriliseerd worden. De situatie is uit de hand gelopen en daarom wordt er begonnen met voorlichting, registratie van honden en katten in een databank, een sterilisatieprogramma en aandacht voor toezicht en handhaving, zo laat het ministerie weten. Vanaf vandaag worden bezoeken gebracht aan verschillende wijken om uitleg te geven over deze aanpak.

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, in samenwerking met vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het gebied van dierenwelzijn en buurtagenten, bezoeken vandaag de wijk Tera Kòrá om uitleg te geven over de identificatie en registratie van dieren, voorlichting en bewustwording over de Wet op Dierenwelzijn en de wet op gevaarlijke honden. Ook zal het belang van sterilisatie van dieren worden toegelicht. Daarna zullen meer wijken worden bezocht.