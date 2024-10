Oproep aan ingezetenen van Curaçao om Israël en Libanon te verlaten

De veiligheidssituatie in het Midden-Oosten is onzeker en is snel aan het veranderen. Het wordt volgens de Curaçaose regering steeds lastiger om Israël en Libanon te verlaten. Ingezetenen van Curaçao die zich in die landen bevinden, dienen zich zo snel mogelijk te registreren bij de ambassades van het Koninkrijk in Tel Aviv en in Beiroet en die landen zo spoedig mogelijk te verlaten. Dat heeft de regering gisteren laten weten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat mensen met een Nederlands paspoort actief helpen om Libanon te verlaten via militair luchttransport.

Voor alle personen in Israël is de dringende oproep om het land op een veilige manier te verlaten. “Houd er rekening mee dat in de komende periode vluchten vanuit Tel Aviv beperkt zijn of al veelal zijn volgeboekt. De kans bestaat dat luchtvaartmaatschappijen hun vluchten van en naar Israël verder opschorten, als de situatie verder verslechtert. De grensovergangen naar Jordanië en Egypte (Taba) zijn vooralsnog geopend”, aldus de Curaçaose regering.