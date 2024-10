Record aantal van 17 teams doen mee aan achtste 48 Hour Film Project

Voor de achtste keer is het ’48 Hour Film Project’ afgetrapt op Curaçao. Afgelopen weekend heeft een record aantal van 17 teams een film in 2×24 uur opgenomen. De competitie is open voor iedereen, zowel hobbyisten als ervaren filmmakers, met kans op deelname aan de internationale ronde die in 2025 in Seattle plaatsvindt. Het idee is dat een team in één weekend een korte film schrijft, opneemt en monteert. De film mag niet korter zijn dan 5 minuten en niet langer dan 7 minuten. Op dit moment worden de films die zondag de eindstreep hebben gehaald, beoordeeld door een vakjury.

Van de organisatie heeft elke team een opdracht gekregen op vrijdag avond, namelijk dat er een rekwisiet, een personage en een specifieke zin in de korte film moeten voorkomen. Daarnaast ontvangt elk team een specifiek genre waarmee er rekening moet worden gehouden. Na het startschot om 7 uur ’s avonds begonnen alle teams aan de uitdaging om precies binnen 48 uur een film in te leveren. Op donderdag 10 oktober worden alle films die zijn ingeleverd, getoond in The Movies Otrobanda, waarna de prijsuitreiking plaatsvindt. De beste film van Curaçao wordt vertoond tijdens het Filmapalooza Film Festival dat in maart 2025 plaatsvindt in de Amerikaanse stad Seattle. De Curaçaose inzending neemt het dan op tegen winnende films uit meer dan 125 andere steden in meer dan 45 landen.