Veel controles op het water tijdens de 57ste editie Bonaire Regatta

De 57ste editie van de Regatta Bonaire gaat van start op zondag 6 oktober. Daarbij werkt de Douane, de Koninklijke Marechaussee, de Kustwacht, de politie en het Openbaar Lichaam Bonaire samen om de veiligheid op het water te garanderen. De diensten zullen nauw samenwerken en elkaar ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken, zo is vandaag bekend gemaakt. Elk jaar komen vele boten en bezoekers naar Bonaire tijdens de Regatta.

Het toezicht en de controles worden uitgevoerd in de wateren tussen Curaçao en Bonaire, rondom het eiland en in de baai van Kralendijk. Er is versterkte inzet vanuit de verschillende organisaties voor mogelijke noodhulp. Zo houdt de Douane toezicht op het grensoverschrijdend goederenverkeer en zorgt het ervoor dat de juiste procedures bij in- en uitvoer worden nageleefd. De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor de grensbewaking op Bonaire. De Kustwacht voert controles uit op de geldigheid van scheepsdocumenten en controleert het aantal personen aan boord van schepen en handhaaft de openbare orde en veiligheid.