Op 14 oktober vergadert parlement over Huisartsenpost

Op 14 oktober zal het parlement met minister van Financiën en Gezondheidszorg, Javier Silvania, praten over de problemen rond de Huisartsenpost. Giselle Mc William van de partij MAN benadrukt dat sinds de opening van HAP, negen maanden geleden, er een aanzienlijk aantal klachten van ontevreden patiënten is binnengekomen over de ontvangen zorg. Maar ook over mogelijke medische fouten die mogelijk zelfs tot de dood hebben geleid. Volgens McWilliam zijn sommige burgers bang om naar de HAP te gaan.

De partij MAN heeft op 24 september samen met de PNP om omde spoedvergadering over HAP gevraagd. Een op dezelfde dag aangevraagde spoedvergadering door MFK over kwijtschelding van belasting werd al na twee dagen toegekend. Giselle werd pas de spoedvergadering op de agenda gezet. Dat betekent dat de oppositiepartijen MAN en PNP in totaal bijna drie weken hierop hebben moeten wachten.