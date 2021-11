Ministerie SOAW verhuist naar WTC

Het Ministerie van SOAW verhuist per 1 januari van het Tauber-gebouw in Punda naar de WTC te Piscadera. Volgens minister Ruthmilda Larmonie Cecilia wordt daarmee ruim anderhalf miljoen per jaar mee bespaard. Momenteel betaalt het ministerie 1,6 miljoen per jaar aan huur, exclusief bijkomende kosten als elektriciteit en water. In het WTC kan het ministerie terecht voor 770 duizend gulden per jaar inclusief elektriciteit en water.

