ONE Mambo Beach volgende stap in ontwikkeling Mambo Beach

ONE Mambo Beach vormt de volgende stap in de ontwikkeling van het Mambo Beach project te Bapor Kibra. Zo schrijft men in een persbericht. Gisteren werd tijdens een receptie stilgestaan bij de start van de bouw van het ONE Mambo Beach project. De eerste fase van ONE Mambo Beach bestaat uit 37 luxe (vakantie) appartementen, een gemeenschappelijk zwembad, eigen parkeergarage, bergruimtes en een centrale lobby. ONE Mambo Beach wordt ontwikkeld door Mambo Development Company N.V. en gerealiseerd aan de westelijke zijde boven de bestaande boulevard.