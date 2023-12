Ministerie van GMN waarschuwt voor griep en COVID

Griep en COVID doen weer de ronde op ons eiland. Daarvoor waarschuwt het ministerie van gezondheid. In het najaar spelen wereldwijd dit soort virussen weer op door onder ander verkoudheid. Het advies luidt dus weer: goed je handen wassen en niezen en hoesten in je elleboog. Afgelopen maandag is een nieuwe COVID-vaccinatieronde begonnen voor kwetsbare groepen als ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een zwakke gezondheid. COVID wordt niet meer als zo agressief en gevaarlijk beschouwd, als tijdens de piek van de pandemie.

Gelabeld als covid19 griep