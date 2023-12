Marieke van Hamond voorzitter Curacaose afdeling KHN

Marieke van Hamond is gekozen tot voorzitter van de Curacaose afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Van Hamond is een van de mensen achter Restaurant 020 in de Penstraat. Ze volgt Zeno Circkens op. Steeds meer restaurants op het eiland hebben zich aangesloten bij de branchevereniging, voorheen bekend als de Curacao Restaurant Association. Ook Fabian Cleopa, Ray Maarten en Harmen Kohler zitten in het nieuwe bestuur dat officieel op 1 januari aantreedt.