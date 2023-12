Rhuggenaath met Zelensky om tafel

Tweemaal een ontmoeting met Curacao in 24 uur voor de Oekraiense president Zelensky. Afgelopen weekend maakte het vliegtuig van Zelensky al een tussenlanding voor brandstof op Curacao. Een dag later zat hij om tafel met onze oud-premier Eugene Rhuggenaath. Die werkt tegenwoordig in Washington als topman bij de Wereldbank en daar had Zelensky een afspraak mee, na zijn ontmoeting met president Biden. De Wereldbank heeft sinds de uitbraak van de oorlog Oekraine al gesteund met het faciliteren van meerdere miljarden. Rhuggenaath zit namens ons Koninkrijk in de wereldbank in dezelfde groep landen als de vertegenwoordiger van Oekraine.