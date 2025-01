Ministerie van Justitie lanceert preventiecampagne WÒKI TÒKI

Het Ministerie van Justitie, onder leiding van Minister Shalten Hato, lanceert een preventiecampagne met de naam WÒKI TÒKI. Het belangrijkste doel daarvan is om de gemeenschap te informeren en bewust te maken over preventie vanuit verschillende invalshoeken. In nauwe samenwerking met verschillende organisaties die deel uitmaken van het Ministerie van Justitie, is de inhoud ontwikkeld. De preventiecampagne wil jongeren ervan bewust maken dat ze verantwoordelijke keuzes moeten maken.

Minister Shalten Hato nodigt alle inwoners van Curaçao uit om de tijd te nemen en te genieten van de film WÒKI TÒKI. “Deze is geregisseerd door de jonge producer Greyan Pastor en bevat een geweldig team van lokale talenten, zowel voor als achter de schermen. Met innovatie en creativiteit hebben onze lokale talenten deze productie gemaakt om de gemeenschap, en vooral onze jongeren, meer bewust te maken van de gevolgen van onverantwoord gedrag. De film WÒKI TÒKI zal gratis te bekijken zijn op verschillende platforms, zodat de hele gemeenschap ervan kan genieten.”