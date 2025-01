Inspectie van ministerie: Geen olie in de zoutpan bij Libu

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft geen olieresten bij Libu aangetroffen. Dat laat het vandaag weten. Onlangs is een video van Ryan de Jongh in omloop gebracht waarin wordt beweerd dat er een grote hoeveelheid olie aanwezig zou zijn in de zoutpannen in dat gebied, afkomstig van een lekkende ruwe-oliepijp. Vorige week heeft het ministerie met deskundigen twee keer een bezoek gebracht aan het gebied en monsters genomen. Daarbij zijn echter geen olieresten gevonden, wel heeft de bodem van de zoutpan een iets anders kleur dan gebruikelijk en heeft het een sterke penetrante geur, zo legt het ministerie uit.

Hierover schrijft het ministerie: “Op dinsdag 14 januari heeft het ministerie een inspectie uitgevoerd in het gebied. Tijdens deze inspectie is rond de zoutpan gelopen om de grond visueel te observeren. Volgens deze visuele inspectie heeft GMN geen olieresten op het oppervlak van de zoutpan vastgesteld. Op donderdag 16 januari voerde GMN samen met medewerkers van de Oil Terminal Bullenbaai en de heer De Jongh een tweede bezoek uit om de situatie opnieuw te analyseren. De bodem van de zoutpan heeft een iets donkerdere kleur, wat de natuurlijke bodemstructuur is die wordt aangetroffen in zoutpannen op Curaçao. Ook heeft deze bodem een sterke geur, vergelijkbaar met “rotte eieren.” Deze geur wordt veroorzaakt door waterstofsulfide (H₂S), dat uit het sediment of de grond in de zoutpan komt door een gebrek aan zuurstof in het water en de beperkte watercirculatie. Dit is een natuurlijk proces dat tevens een ecosysteem creëert waarin verschillende soorten organismen gedijen, zoals flamingo’s, kustvogels, garnalen en diverse vissoorten.”