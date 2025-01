Godett: Peter van Haasen heeft niets over KEM te zeggen!

“Michelangelo ‘Lo’ Martines staat bovenaan de lijst van partij KEM. Punt.” Zo reageert parlementariër Anthony Godett op de uitspraken van het Nederlandse Tweede Kamerlid voor de PVV, Peter van Haasen. Die noemde het vorige een schande dat Martines, ondanks zijn detentie op verdenking van drugshandel en witwassen, toch als lijsttrekker is aangewezen voor de verkiezingen van 21 maart. Hij is verontwaardigd over deze beslissing en riep staatssecretaris Zsolt Szabó op om met de Curaçaose regering te spreken voor betere controle over de situatie. Godett noemt het triest dat het Nederlandse Kamerlid blijkbaar niet op de hoogte is van de Nederlandse grondwet.

Daarnaast benadrukt de parlementariër van KEM dat Van Haasen respect moet tonen voor de autonomie van Curaçao en de interne zaken van het land en partij KEM. “Van Haasen kan KEM niets voorschrijven, noch bepalen wat KEM als partij moet doen. Respect binnen de relatie moet wederzijds zijn, en superioriteit wordt niet gewaardeerd of geaccepteerd.” Godett wijst ook op de reactie die Van Haasen kreeg van staatssecretaris Szabó naar aanleiding van zijn opmerkingen. “Szabó bedankte Van Haasen voor zijn suggesties en zei: ‘Mijn naam is Haas’”, zo zegt Godett tegen de Extra