Viering eerste lustrum Kathedraal van Doornen met uitbeelding van sprookje

In het kader van de viering van de eerste vijf jaar van het bestaan van de Kathedraal van Doornen, wordt er tegen de achtergrond van deze bijzondere constructie een sprookje uitgebeeld dat interessant is voor zowel jong als oud. Het evenement is tevens bedoeld om fondsen te werven voor continuïteit van het project dat veel onderhoud vereist. Op zaterdag 1 februari en zondag 2 februari wordt bij de Kathedraal aan de Santa Rosaweg het theatersprookje ‘Thorns – the Light Within’ opgevoerd in een mix van drie talen: Nederlands, Engels en Papiamentu. Naar een idee van Daisy Casimiri heeft Marcel van Duijneveldt een script uitgewerkt waarin de Kathedraal van Doornen een centrale plek inneemt.

Een groep lokale artiesten werkt aan deze productie mee, onder wie Norma Cova, Roland Colastica, Cecil Schmidt en Sheldon Angelister, aangevuld met dansers van de Fina Art Dance School en Willem Blankenburgh met zijn Rockband. ‘Afvalkoningin’ Frouwkje Smit staat borg voor de choreografie en de kostuums. Kaarten zijn beschikbaar bij Mensing’s Caminada, Landhuis Bloemhof en Zumpiña Shop a 45 gulden voor volwassenen en 15 gulden voor kinderen. Gratis parkeren kan bij Number TEN en Orco Bank.