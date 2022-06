Mixed Martial Arts-vechter David Hawker heeft tijdens zijn rentree in de ring tegenstander Shamil Irisbiev verslagen. Hawker nam zondag deel aan het internationale MMA toernooi Bushido 84 in de Belgische hoofdstad Brussel. Na ruim twee jaar afwezigheid in verband met de coronamaatregelen kwam de Curaçaoënaar weer in actie. Hawker wordt getraind door Renato Haseth en Gideon Jonker.