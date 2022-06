Karko uitgezet in Spaanse Water

Het Curaçao Sea Aquarium heeft gisteren babykarko uitgezet in het Spaanse Water. Dit gebeurde met hulp van jongeren bij Windsurfing Curaçao. De karko dreigt uit te sterven door overbevissing. De initiatiefnemers willen het rif opnieuw bevolken met de zeeslak. Daarnaast is er een informatiebord geplaatst. Op Curaçao is het verboden om onvolgroeide karko te vangen. De zeeslak moet groter dan 18 centimeter zijn.