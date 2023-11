Moeilijkheden met betaling olie Bullenbaai

Nog altijd is de fuel oil bij Bullenbaai niet verkocht. Nadat de koop aan de hoogste bieder niet meer doorging, ondervindt ook Count Energy problemen. Begin deze maand veilde RdK en CRU de olie bij Bullenbaai wegens een achterstallige huur van 9,2 miljoen dollar. Het bedrijf CPR huurde de tanks in aanloop naar de overname van de olieraffinaderij. Door gedoe met valsheid in geschrifte verbrak Curaçao de onderhandelingen. De bedrijven die nu de half miljoen vaten olie willen kopen krijgen geen medewerking van de banken. Dat schrijft de Vigilante. De olie zou illegaal vanuit Venezuela naar Curaçao zijn vervoerd. Door de Amerikaanse sancties willen de banken hun vingers niet branden.