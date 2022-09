Mogelijke tornado op Aruba

Op Aruba werd een mogelijk zwakke tornado gemeld. Deze lokale tornado in Sta. Cruz was van korte duur. Dat meldt Caribbean Weather Center. De snel ronddraaiende lucht aan de onderkant van een onweerswolk veroorzaakte flink wat schade. Zo werden er dakpannen losgerukt. Tornado’s kunnen vrijwel overal ter wereld voorkomen, ook op de ABC-eilanden. Deze omstandigheden doen zich voor wanneer de wind zeer kalm is en er instabiliteit en vochtigheid in de atmosfeer is. De komende dagen nadert een nieuwe tropical wave de eilanden. De depressie heeft een kans van 90 procent om zich te ontwikkelen tot een orkaan. Dat gaat gepaard met hevige regenval en sterke winden die morgenavond vanuit het westen over de eilanden trekken. Nog tot aan vrijdag is er ook kans op onweer.