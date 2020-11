Mondi Mágiko gaat niet door

Het lichtjesevenement Mondi Mágiko bij Landhuis Bloemhof gaat dit jaar niet door. Dat laten Kara Productions en Landhuis Bloemhof weten in een persbericht. Vorig jaar werd het evenement voor het eerst georganiseerd. Het verlichte terrein trok rondom de kerstperiode meer dan 18.000 bezoekers. Het was de eerste keer dat het evenement werd gehouden en de organisatie hoopte wegens het succes van vorig jaar het dit jaar weer te kunnen organiseren. Vanwege de coronacrisis is besloten om het evenement uit te stellen naar 2021.