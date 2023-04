Monumentale begraafplaats bij Landhuis Hato zwaar beschadigd

De monumentale begraafplaats bij Landhuis Hato is zwaar beschadigd. Dat meldt de werkgroep Archeologie Curaçao. Curaçao Airport Holding zou daar schuld aan hebben. De eigenaar van het luchthaventerrein is bezig met landaanwinning tegenover de grotten van Hato. Behalve de beschadigde graven werd ook een deel van de muur rond de begraafplaats vernield. De begraafplaats is volgens de archeologen van groot historisch belang. Ze hopen dat de autoriteiten snel ingrijpen en de beschermde monumenten zullen repareren.