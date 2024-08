Moordzaak Mike Venema terug naar onderzoeksrechter

De zaak van de moord op de Nederlander Mike Venema is door de rechtbank in Eerste Aanleg terugverwezen naar de onderzoeksrechter voor het verhoor van drie verdachten. De beslissing werd genomen tijdens een pro-formazitting waarbij drie vrouwen en twee mannen verdachten zijn. Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van Venema, die op 5 juli 2019 dood werd aangetroffen in zijn pick-up truck op de bodem van de zee bij Shut. Het OM vermoedt dat de verdachten hebben geprobeerd de man te bedwelmen, in plaats daarvan overleed Venema.

Zijn lichaam werd in zijn Ford Raptor geplaatst, waarna de auto in de zee werd geduwd bij Shut. Twee van de vrouwelijke verdachten worden ervan beschuldigd Venema te hebben bedwelmd en hem bewusteloos te hebben achtergelaten, terwijl de andere verdachten zijn huis binnengingen om geld, horloges en kleding te stelen. Daarnaast zijn de verdachten beschuldigd van diefstal uit Venema’s woning in Jan Sofat. Vorig jaar besteedde de Peter R. de Vries Foundation veel aandacht aan de zaak en loofde geld uit voor de gouden tip, daarop werden vijf mensen aangehouden.