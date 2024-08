Politie pakt man (40) op met vuurwapen in nachtclub

In de nacht van zondag op maandag heeft de politie een man aangehouden in een nachtclub aan de Cubaweg. Hij had een vuurwapen op zak. Over de man was een melding binnengekomen. Toen de politie rond half drie ’s ochtend bij de club aankwam, probeerde de 40-jarige Curaçaoënaar weg te lopen, maar de politie kon hem direct aanhouden. In een tas die de man bij zich had, vond de politie een geladen vuurwapen.

De 40-jarige met de initialen U.F.M. werd onmiddellijk gearresteerd voor overtreding van de vuurwapenwet, en het wapen werd in beslag genomen. De verdachte werd voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die zijn voorlopige hechtenis beval in afwachting van verder onderzoek.