Aruba en Curaçao willen de krachten blijven bundelen. Gisteren tekenden minister Cijntje van MEO en zijn Arubaanse evenknie een MoU om dat te beklinken. Doel is de economie van beide landen te versterken en een concretere integratie van bepaalde sectoren. Deze doelen worden verder uitgewerkt in een roadmap. Ook wil de minister bekijken of de twee eilanden gezamenlijk brandstof kunnen inkopen voor lagere tarieven aan de pomp.

