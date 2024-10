Multidisciplinaire controles bij garage en autosloperij

Op Curaçao zijn gisterochtend twee multidisciplinaire controles uitgevoerd bij een garage en een autosloperij. Deze controles zijn een belangrijke stap in de strijd tegen voertuigcriminaliteit en andere vormen van illegale activiteiten in de autobranche, zo laat het ministerie van Justitie weten. De controles zijn uitgevoerd onder de vlag van het Actiecentrum Ondermijning Curaçao en in nauwe samenwerking met de politie. Tijdens deze controles werden onder meer de legaliteit van voertuigen en auto-onderdelen onderzocht, maar ook vergunningen en de naleving van veiligheidseisen voor het personeel.

De controles werden uitgevoerd door een team van verschillende diensten, waaronder vertegenwoordigers van de Inspectie van het GMN (Inspectie), MEO (Inspectie), de SVB, de SBAB, Aqualectra en het ministerie van SOAW (afdeling Arbeidsinspectie en afdeling Veiligheid) en Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP). Deze samenwerking toont de gezamenlijke inspanningen en de toewijding van verschillende instanties om een einde te maken aan illegale praktijken, zo stelt het ministerie.