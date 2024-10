Ride, Walk & Swim for the Roses op 26 januari 2025

Tijdens een persconferentie werd gisteren het programma voor de komende editie van Ride for the Roses Curaçao gepresenteerd. Die zal worden gehouden op zondag 26 januari 2025. Net als in de voorgaande 18 edities is het doel sportiviteit, hoop en saamhorigheid in de strijd tegen kanker. Maar daarnaast ook het werven van fondsen voor het Prinses Wilhelmina Fonds. Tijdens de dag is er een Walk, een Ride en een Swim-gedeelte. Nieuw dit jaar is de ‘Run’. Vorig jaar is de beweging ‘Ride goes green’ gestart om afval te minimaliseren, dat initiatief wordt met de komende editie verder uitgebreid.

De Walk bestaat uit 8 km lopen vanaf Brionplein via de Juliana-brug en 5 km via de Emma-brug; de Ride bestaat uit fietsen in drie categorieën – start en finish bij Mambo Boulevard – en de Swim bestaat uit het open water zwemmen van Jan Thiel naar Seaquarium Beach. De Run zal direct voorafgaand aan de Walk plaatsvinden, zoals de Competition Swim aan de recreatieve Swim voorafgaat. Een andere wijziging is dat de wandelroute door Scharloo loopt, langs onder meer het Prinses Wilhelmina Fonds.