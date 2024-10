Rhuggenaath wil dat Wereldbank meer regionaal gaat denken

De Wereldbank denkt nog te veel binnen landsgrenzen. Voor het oplossen van hedendaagse problemen zou een meer regionale, grensoverschrijdende aanpak beter zijn. Dat stelt Wereldbank-bewindvoerder Eugene Rhuggenaath tegenover het ANP. De oud-premier van Curaçao pleit binnen de bank voor een regionale benadering en denkt dat zijn thuiseiland daar ook voordeel van zou hebben. Het Caribische deel van het Nederlandse koninkrijk komt niet in aanmerking voor steun van de Wereldbank, omdat de eilanden onderdeel zijn van het Nederlandse koninkrijk. De eilanden kunnen wel gebruikmaken van diensten van de bank, maar moeten daarvoor betalen.

Volgens Rhuggenaath zijn er echter uitdagingen die het hele Caribische gebied aangaan. “Denk aan energietransitie, afvalbeheer, maar ook klimaatbestendigheid en kustversterking. Laten we Curaçao als voorbeeld nemen. We hebben een vuilstortplaats die steeds voller wordt. Gaan we nu weer een nieuw gat graven om afval in te dumpen of gaan we op zoek naar andere oplossingen?” Dat laatste kan Curaçao niet in zijn eentje. “Daarvoor heb je recycling nodig, maar ook een afzetmarkt. Dat lukt bijna nooit lokaal. Dus dan moet je aan regionale waardeketens gaan denken.”