Krokodil op Bonaire is gespot, maar nog niet gevangen

Bonaire is nog steeds op zoek naar de krokodil. Het Openbaar Lichaam laat weten op Facebook dat het reptiel in de afgelopen dagen ‘meerdere keren is gespot’ in een ondiep gebied in de rode zone bij Sorobon; dat is echter een groot gebied en vol mangroves. Het dier gedraagt zich volgens het Openbaar Lichaam rustig en vormt geen directe bedreiging voor mensen. Meerdere keren is inmiddels geprobeerd de krokodil te vangen, maar dit is nog niet gelukt, tot nu toe. Op de Facebookpagina van het Openbaar Lichaam staat een video over de zoektocht.

Volgens de overheid is het advies voor mensen die willen snorkelen of surfen om dit op eigen risico te doen, buiten de rode zone. “De situatie blijft worden gemonitord. Houd onze kanalen in de gaten voor informatie over verdere ontwikkelingen”, aldus OLB.