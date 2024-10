Virtuele kinderlokker voor de rechter

De Extra schrijft vandaag over een 25-jarige man, met de initialen T.M., die ervan wordt verdacht kinderen en jongeren in de leeftijd tussen 11 en 17 jaar te hebben uitgelokt tot het plegen van seksuele handelingen via sociale media. De man was actief op TikTok, Whatsapp en Instagram. Hij probeerde het vertrouwen van de slachtoffers te winnen en bood daarna PlayStation-spelletjes, duizend dollar cash, telefoonkaarten en andere cadeaus aan in ruil voor foto’s en video’s met seksuele afbeeldingen. Dit alles vond plaats in de periode van 2021 tot 2023. De zaak wordt in januari volgend jaar inhoudelijk behandeld.

Tijdens de zogenaamde pro forma-zitting bekende M. zijn daden. Hij verklaarde dat hij in therapie is bij een psycholoog om zijn problemen aan te pakken en vraagt de ouders van de slachtoffers om vergeving. Slachtofferhulp is momenteel nog bezig met de afhandeling van schadeclaims van de slachtoffers.