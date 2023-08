Natter en warmer in juli

De maand juli was veel warmer dan normaal. Normaal gesproken is de gemiddelde temperatuur in juli 28,6 graden Celsius. Dit keer lag het gemiddelde meer dan een halve graad hoger, namelijk 29,2 graden Celsius. Dat meldt de Meteorologische Dienst in een maandoverzicht. Ook viel er meer neerslag dan gebruikelijk. Volgens de meteo ligt het gemiddelde tussen 24,8 en 33,5 millimeter neerslag. Maar afgelopen maand viel er 38,2 millimeter. In juli werden wereldwijd warmterecords verbroken. In grote delen van Noord-Amerika, Azië en Europa waren er hittegolven.