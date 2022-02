Nederlaag voor nationaal dameselftal

Het nationale dameselftal behaalde zaterdag een ruime nederlaag. Het team verloor in eigen huis met 0-6 van Guatemala. Dit was Curaçaos eerste kwalificatiewedstrijd voor het CONCACAF vrouwenkampioenschap. De teams spelen maximaal vijf wedstrijden in tien dagen. Morgen voetbalt Curaçao tegen Saint Kitts & Nevis in poule B. De zes poulewinnaars van de kwalificatiewedstrijden plaatsen zich voor het toernooi dat in juli in Mexico plaatsvindt. De Verenigde Staten en Canada zijn automatisch geplaatst voor het vrouwenvoetbalkampioenschap.