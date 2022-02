Drie gewonden bij auto-ongeluk Caracasbaaiweg

Bij een auto-ongeluk op de Caracasbaaiweg zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt. De kleine auto raakte van de weg en botste tegen een lantaarnpaal. Twee inzittenden raakten bekneld in de auto. Zij werden door de politie en omstanders uit de wagen bevrijd. Alle passagiers raakten gewond. De inzittenden waren drie jonge Europese Nederlanders. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De politie zette de weg enige tijd af, wat voor lange files zorgde.

Twee van de inzittenden hadden huidverwondingen in het gezicht. De andere passagier klaagde over inwendig letsel en had verwondingen op verschillende lichaamsdelen. Het drietal werd voor medische behandeling naar de spoedeisende hulp vervoerd.