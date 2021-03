Nederland levert extra zorgpersoneel

Als gevolg van de nijpende coronasituatie op Curaçao, Aruba en Bonaire zal Nederland extra zorgpersoneel sturen. Dat heeft de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Verplegers en medisch specialisten zulen net als vorig jaar naar de eilanden komen via het Amerikaanse internationale uitzendbureau AMI. Op alle eilanden neemt het aantal coronapatiënten toe en ook de opnames in het ziekenhuis. Dat zorgt voor een kritieke situatie. Meer hulp is nodig, en Nederland is volgens De Jonge bereid die te leveren.