Nederland trekt 10 miljoen euro uit voor gestrande reizigers

Het kabinet in Nederland trekt samen met de reisbranche en het verbond van verzekeraars 10 miljoen euro uit om gestrande reizigers terug naar Nederland te halen. Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gaat het om duizenden vakantiegangers. Voor reizigers binnen Europa wordt een eigen bijdrage van 300 euro gevraagd, landgenoten in de rest van de wereld die terug willen moeten 900 euro neertellen. De regeling geldt niet voor Nederlanders die in het buitenland wonen en werken. Het gaat om reizigers die geen beroep kunnen doen op een reisorganisatie, deze groep kan zich melden op www.bijzonderebijstandbuitenland.nl.