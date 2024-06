Nederland wil luchtvaartwet voor BES-eilanden aanpassen

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Luchtvaartwet voor de BES-eilanden. Als de wet wordt aangenomen kan een openbaredienstverplichting op bepaalde luchtvaartroutes worden ingevoerd. Dat houdt in dat een minister in de toekomst voorwaarden kan stellen aan luchtvaartmaatschappijen voor een maximale ticketprijs, een minimaal aantal vluchten, een bepaald aantal stoelen per vlucht en de garantie van continuïteit van vluchten. Ook kan de minister ervoor kiezen om via een aanbesteding één luchtvaartmaatschappij te selecteren om deze vluchten uit te voeren.

Deze wijziging in de luchtvaart moeten ervoor zorgen dat er een betere verbining komt voor Saba, Sint Eustatius en Bonaire. De eerste stap is nu de consultatie van het wetsvoorstel; tot en met 26 juli kan er door de politiek worden gereageerd op het wetsvoorstel. Als de wet in werking treedt, moet er ook nog financiering voor gevonden worden. Hierover zal het nieuwe kabinet in de toekomst een beslissing moeten nemen.