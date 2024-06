Zomercarnaval past programma aan

Het Rotterdamse Zomercarnaval viert dit jaar zijn 40-jarig jubileum. Het programma is anders dan voorgaande jaren. Wegens geweldsincidenten tijdens eerdere edities heeft de gemeente hogere veiligheidsmaatregelen gesteld. Daarom is er dit jaar alleen een straatparade en geen festival op vrijdagavond en zaterdag zoals normaal plaatsvond. Ook de Lighting Parade en Warming Up op vrijdagavond vinden geen doorgang. Veiligheid is een groot item omdat er vorig jaar verschillende geweldsincidenten hebben plaatsgevonden, zoals een schietpartij, waarbij Antillianen betrokken waren.

Dit jaar wordt de bijschrijving op de Unesco-lijst voor immaterieel erfgoed gevierd. Elk jaar krijgen verschillende muziekgroepen uit Curaçao en Aruba een uitnodiging om op te treden tijdens het Zomercarnaval in Rotterdam. Veel van deze groepen uit Curaçao treden bijna elk jaar op en nemen ook deel aan andere activiteiten rondom het festival. Op 27 juli wordt het Zomercarnaval afgesloten met een optreden van de muziekgroep ‘Tsunami’ uit Aruba.