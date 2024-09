Nederlandse ambtenaren leren Papiaments

In Nederland is een groep van zo’n zestig ambtenaren gestart met een basiscursus Papiaments. De cursus wordt verzorgd door docente Hellen Noort en zal twee maanden duren. De directeur Koninkrijksrelaties, Roald Lapperre, schrijft er over op zijn Linkedin pagina. Het is volgens hem ‘erg leuk’ om te zien dat de ambtenaren de taal willen begrijpen. Papiaments wordt, met lokale verschillen, gesproken en ook gedoceerd in het onderwijs op Curaçao, Aruba en Bonaire.

“Verbinden en elkaar goed begrijpen staan aan de basis van ons werk en het is dan ook erg leuk om te zien dat zoveel Haagse collega’s zich de taal van de Benedenwindse eilanden een beetje eigen willen maken”, aldus Roald Lapperre op zijn Linkedin pagina.