Silvania: 253 miljoen extra voor CMC in komende vier jaar

Het ministerie van Financiën heeft vandaag bekend gemaakt om tussen 2025 en 2028 een aanvullende financiering van in totaal 253 miljoen gulden toe te kennen aan het Curaçao Medical Center. Het extra budget is bedoeld om de zorgkwaliteit te waarborgen en de financiële gezondheid van het ziekenhuis te verbeteren. De extra bijdrage voor het CMC is verdeeld over verschillende posten, waaronder kapitaallasten, kosten voor onverzekerde patiënten en extra zorgbudget. Zo wordt elk jaar 18 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor het ziekenhuisgebouw, waardoor CMC geen rente en aflossing meer aan de regering hoeft te betalen.

“Daarnaast is er jaarlijks 10 miljoen gulden gereserveerd voor de zorgkosten van onverzekerden, en een extra bijdrage voor de bedrijfsvoering van het CMC. Dit bedrag loopt op tot 20 miljoen gulden per jaar vanaf 2027”, meldt het ministerie. Er wordt 3 miljoen gulden per jaar vrijgemaakt om de arbeidsvoorwaarden van het CMC-personeel te verbeteren. De extra financiering en kostenbesparingen moeten volgens het ministerie bijdragen aan het financieel gezond maken van het CMC vanaf 2025.