Nederlandse Bank nauw betrokken bij slavernij

De Nederlandse Bank is diep door het stof gegaan vanwege haar rol in de slavernij. Uit onderzoek van Universiteit Leiden blijkt dat de bank zaken deed met bedrijven die in slaven handelden. Een deel van het startkapitaal van bank kwam van ondernemers die actief waren in de plantageslavernij. Het onderzoek werd in opdracht van de bank gedaan. De bank zegt diep geraakt te zijn van de bevindingen en komt na gesprek met maatschappelijke organisaties met een uitgebreide reactie.