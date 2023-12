Nederlandse Kamerleden staan stil bij dood Amerigo Thodé

Amerigo Thodé was een warme, gedreven en gepassioneerde volksvertegenwoordiger. Zo omschrijven de voorzitters van de commissies Koninkrijksrelaties in de Eerste en Tweede Kamer de overleden MFK-parlementariër in een brief aan de Statenvoorzitter. Volgens Paul Rosenmöller en Wieke Paulusma streed Thodé altijd voor verbinding en overbrugging, zelfs in tijden van politieke verschillen. Ze kijken met dankbaarheid terug op hun samenwerking binnen het IPKO waar Thodé met vuur de belangen van Curaçao verdedigde en ruimte bood voor compromissen. Thodé overleed op 14 december op 73-jarige leeftijd. Donderdag wordt hij begraven.