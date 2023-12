Kritiek op trailer ‘Invasie’

Gisteren is de trailer van de aankomende film ‘Invasie’ gelanceerd. In deze film van regisseur Bobby Boermans breekt op Aruba en Curaçao de oorlog uit tussen Nederland en het fictieve land Veragua. De meeste mensen reageren positief op de film die deels op het eiland is gedraaid en waarin de Curaçaose acteur Tarikh Janssen een hoofdrol speelt. Al zijn er ook tegengeluiden te horen, waaronder van sociaal activist Marlon Regales. Hij ziet de film als een bewuste poging van politiek Den Haag om het onafhankelijkheidsdenken de kop in te drukken. Hij heeft nu al protestacties tegen de film aangekondigd. Invasie gaat op 28 maart in première.

Met namen zoals Tarikh Janssen, Gijs Blom, Fedja van Huêt, Gijs Scholten van Aschat en Raymond Thiry belooft Invasie een spektakel vol actie en emotie. De regisseur Boermans heeft een speelfilm gemaakt waar heldendom, solidariteit, doorzettingsvermogen, keuzes maken en geopolitieke conflicten in een snelkookpan van emoties samenkomen. De Koninklijke Marine speelde een cruciale rol in de totstandkoming van Invasie, waarbij ze niet alleen logistieke, maar ook materiële ondersteuning boden voor de adembenemende opnames.