Een bezorgde vader meldde zich vrijdagmiddag bij de politie. Zijn minderjarige dochter werd al een dag vermist. De man was erachter gekomen dat ze zich bevond op een adres op Bandabou. Het minderjarige meisje bleek inderdaad op het opgegeven adres te verblijven. Ze was samen met een 21-jarige jongen. Beiden zijn overgedragen aan het bureau Jeugd & Zedenzaken van de politie. De jongen is aangehouden voor ontucht.

Gelabeld als bandabou ontucht politie vader verdachte