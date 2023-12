MAN stelt vragen over duurzame energieplannen Curaçao

De MAN-fractie in de Staten heeft vragen over het akkoord dat onlangs in Dubai is getekend. In 2045 wil Curacao fossiele brandstof uitbannen. In dat jaar wordt er enkel 100 procent duurzame energie op het eiland gebruikt. Daarvoor is Curaçao een samenwerking aangegaan met Blue Planet Alliance en Greening the Islands. De oppositiepartij wil weten wat de overeenkomst betekent voor de toekomst van de raffinaderij. Ook is de MAN benieuwd hoe de overheidsbedrijven Aqualectra en Curoil zich aanpassen aan dit doel. Daarnaast wil de partij weten of er een plan is voor de uitfasering van dieselwagens en de invoering van elektrische wagens. De landen op de onlangs gehouden VN-Klimaatconferentie willen de opwarming van de aarde met 1,5 graden Celsius beperken. Tegen 2050 wordt gestreefd naar een netto nul-uitstoot van broeikasgassen.