Relatief veel corruptie op BES-eilanden

In Caribisch Nederland komen vermoedelijk veel integriteitsschendingen voor. Het gaat bijvoorbeeld om het niet volgens de procedures verstrekken van vergunningen, het wegkijken bij overtredingen of het delen van voorkennis bij aanbestedingen. Dat komt vooral door de dominante maatschappelijke norm waarbij (familie)relaties boven regels gaan. Dat matcht niet met de wettelijke regels. Om die cultuur te veranderen zijn armoedebestrijding, ongelijkheidsbestrijding en onderwijsbevordering nodig. Dat blijkt uit onderzoek van DSP-groep, in opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid). De aanleiding voor dit onderzoek is een in 2015 gepubliceerd rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving. Daarin werd geconstateerd dat er stevige aanwijzingen zijn voor een toename van het aantal corruptiegevallen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

